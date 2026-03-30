Взрыв в ЖК «Асия» в Актау: чем всё закончилось

После взрыва газового баллона, произошедшего в подвальном помещении ЖК «Асия» в 32А микрорайоне 28 октября 2025 года, полиция начала расследование по статье 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности). Затем дело переквалифицировали на 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, дело было прекращено по примирению сторон. При этом потерпевшие имеют право на подачу гражданского иска на взыскание нанесенного ущерба.

Напомним, взрыв газа в подвальном помещении привел к значительным разрушениям: были выбиты окна в подвальном помещении и на первых этажах, повреждены припаркованные автомобили, частично разрушены ограждения, также произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали спасатели. Пострадали пять человек, среди которых трое взрослых и двое детей 10 и 15 лет. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, при этом четверых довольно быстро отправили на амбулаторное лечение, но один человек находился в тяжелом состоянии в реанимации.