30.03.2026, 10:36

Взрыв в ЖК «Асия» в Актау: чем всё закончилось

Происшествия Ольга Максимова

В департаменте полиции Мангистауской области рассказали о завершении расследования уголовного дела по факту взрыва газа в жилом комплексе, передает Lada.kz.

Фото ДЧС МО
Фото ДЧС МО

После взрыва газового баллона, произошедшего в подвальном помещении ЖК «Асия» в 32А микрорайоне 28 октября 2025 года, полиция начала расследование по статье 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности). Затем дело переквалифицировали на 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, дело было прекращено по примирению сторон. При этом потерпевшие имеют право на подачу гражданского иска на взыскание нанесенного ущерба.

Напомним, взрыв газа в подвальном помещении привел к значительным разрушениям: были выбиты окна в подвальном помещении и на первых этажах, повреждены припаркованные автомобили, частично разрушены ограждения, также произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали спасатели. Пострадали пять человек, среди которых трое взрослых и двое детей 10 и 15 лет. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, при этом четверых довольно быстро отправили на амбулаторное лечение, но один человек находился в тяжелом состоянии в реанимации.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь