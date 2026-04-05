Гибель срочника в Мангистау: начальник погранзаставы получил два года лишения свободы

Завершено расследование гибели солдата-срочника, произошедшей в октябре прошлого года на пограничной заставе «Устюрт» в Мангистауской области. Начальник пограничного отделения признан виновным в халатности и приговорён к двум годам лишения свободы, передаёт Lada.kz со ссылкой «Диапазон» .

Фото: istockphoto.com

Судебное разбирательство в отношении начальника погранзаставы «Устюрт» проходило в военном суде Актюбинского гарнизона. 26 марта был вынесен приговор.

Как следует из материалов дела, начальнику отделения сообщили о подтекании масла в дизельном агрегате и возможной угрозе засорения радиатора. Несмотря на то, что дело происходило вечером, он устно поручил двум военнослужащим-срочникам провести очистку оборудования.

По распоряжению руководства рядовой Еркебулан Сагындык с двумя канистрами направился на склад горюче-смазочных материалов. Поднявшись на цистерну, он открыл крышку и начал наполнять 20-литровую ёмкость бензином. В процессе он надышался парами топлива и потерял сознание.

Около 20 минут военнослужащий находился без сознания, склонившись над цистерной. Его обнаружили сослуживцы, сняли и попытались оказать первую помощь, однако спасти его не удалось. Еркебулан скончался, не приходя в сознание, от отравления парами нефтепродуктов.

В ходе расследования уголовного дела следствие вышло на руководителя пограничного отделения «Устюрт». Его обвинили по статье «Халатное отношение к службе», повлекшее тяжкие последствия.

В ходе судебного процесса установлено, что обвиняемый был осведомлён о неисправности дизельного агрегата и знал, что проведение работ с горюче-смазочными материалами в тёмное время суток при отсутствии освещения на складе запрещено.

Кроме того, на складе отсутствовало заправочное оборудование, из-за чего резервуар приходилось открывать вручную. Обвиняемый также понимал, что очистка дизельного агрегата с использованием бензина АИ-92 может привести к тяжёлым последствиям.

Несмотря на это, он отдал незаконное распоряжение, не обеспечил безопасные условия труда и не провёл обязательный инструктаж по технике безопасности.

Обвиняемый в халатности военный полностью признал свою вину. Он рассказал подробности того вечера. Когда его вызвали к дизельному генератору, он увидел лежащего на земле рядового. Он стал делать ему массаж сердца, запросил санавиацию с медработниками. Министерство обороны отправило медицинский борт, медики в полете инструктировали военных по телефону, что делать, чтобы спасти жизнь юноши. Но на месте врачи констатировали смерть примерно за чал-полтора до их прибытия. Куаныш Асу отметил, что не снимает с себя ответственности за смерть срочника и понимает, что должен был контролировать весь процесс. Он попросил суд применить более мягкий вид наказания и не лишать его свободы, - сообщает «Диапазон».

В суде была допрошена мать погибшего рядового. Она рассказала, что её сын занимался спортом и готовился связать свою жизнь с военной службой.

Мой сын окончил высший медицинский колледж по специальности «Фельдшер», был спортсменом, организатором, активистом. Его призвали в армию в марте 2025 года. Сначала он был три месяца на учебных курсах и показал хорошие результаты. После принятия присяги его направили на заставу в Мангистаускую область. Там многие ребята болели, и по просьбе родителей их переводили на другие заставы. Я спрашивала Еркебулана хочет ли он перевестись, но он ответил, что все нормально. В ночь на 7 октября мне сообщили о смерти сына. Мой сын был мне опорой и надеждой, он готовился стать военным, - заявила мать погибшего.

Несмотря на тяжёлую утрату, скорбящая мать попросила суд смягчить наказание подсудимому. Она подчеркнула, что его родители лично приезжали, выразили соболезнования и оказали материальную поддержку.

Суд признал 26-летнего начальника погранзаставы «Устюрт» Куаныша Асу виновным в халатности и приговорил его к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии минимальной безопасности (бывшая колония-поселение). Кроме того, суд обязал выплатить матери погибшего срочника 10 миллионов тенге в качестве компенсации за моральный ущерб. Приговор ещё не вступил в законную силу.

