В Актау произошел пожар в жилом доме

В Актау рано утром 5 апреля произошел пожар в многоквартирном доме в 5 микрорайоне. Подробности предоставили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz .

По данным спасателей, пожар произошел в 04:35 часов в многоквартирном доме №20, расположенном в 5 микрорайоне.

На девятом этаже подъезда произошло возгорание древесных отходов. Пожар полностью ликвидирован силами ДЧС в 04:49 часов. Площадь возгорания составила три квадратных метра, - сообщили спасатели.

В ведомстве отметили, что в результате пожара никто не пострадал и эвакуация жителей не проводилась.

Напомним, ранее произошел пожар в квартире, расположенной на девятом этаже в доме №85 27 микрорайона. Вследствие горения газовой плиты произошло возгорание воздухозаборного устройства (вытяжки) и частичное оплавление натяжного потолка. В ведомстве сообщили, что происшествие обошлось без пострадавших.