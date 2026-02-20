Спасатель из Актау показал кадры тушения пожара от первого лица

Момент тушения пожара в одной из городских квартир спасатель ДЧС снял на видео. Видеозаписью от первого лица поделились сотрудники департамента, передает Lada.kz.
По данным спасателей, пожар произошёл 19 февраля в 20:33 часов в квартире, расположенной на девятом этаже в доме №85 27 микрорайона.
Вследствие горения газовой плиты произошло возгорание воздухозаборного устройства (вытяжки) и частичное оплавление натяжного потолка, - рассказали в ДЧС региона.
Момент тушения пожара спасатель ДЧС зафиксировал на видео. На кадрах видно, что из-за невозможности проезда пожарной техники огонь пришлось ликвидировать с помощью огнетушителя.
В ведомстве сообщили, что происшествие обошлось без пострадавших.
На место выезжали 11 сотрудников личного состава департамена и две единицы техники.
Напомним, ранее в микрорайоне «Шыгыс-2» произошло возгорание легкового автомобиля. На проезжей части вспыхнул автомобиль марки Audi C4, 1991 года выпуска.
Еще один крупный пожар произошел на СТО. Два человека получили серьезные травмы.
