18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.82
559.9
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.04.2026, 15:50

В Актау мужчину осудили на два года за кражу сумки с деньгами

Происшествия 0 866 Лиана Рязанцева

В Актауском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже сумки с деньгами, передаёт Lada.kz.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта
Фото создано с помощью искусственного интеллекта

По данным Актауского городского суда, инцидент произошел 12 декабря 2025 года.

Судом установлено, что подсудимый, находясь в магазине в торговом центре «Мангистау», тайно похитил черную сумку, висевшую на вешалке. Сумка принадлежала продавцу.

В сумке находились денежные средства в размере 7 800 долларов США, 315 российских рублей и 170 000 тенге.

Воспользовавшись тем, что внимание продавца было отвлечено, подсудимый положил сумку в свой пакет и скрылся с места происшествия. В результате преступных действий он причинил потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 4 228 225,55 тенге. Подсудимый частично признал вину, просил прощения у потерпевшей, сообщил о полном возмещении причиненного материального ущерба и просил суд назначить ему более мягкое наказание. При назначении наказания судом не установлено обстоятельств, смягчающих или отягчающих уголовную ответственность подсудимого, - сообщили в пресс-службе.

Приговором суда подсудимый признан виновным по пункту 1 части 3 статьи 188 УК РК (тайное хищение чужого имущества) и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. При этом суд учел, что ранее подсудимый не был судим и раскаялся в содеянном.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, ранее скамеры пытались «развести» на миллионы пожилую жительницу Актау. 

0
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь