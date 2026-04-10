В Актау мужчину осудили на два года за кражу сумки с деньгами

В Актауском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже сумки с деньгами, передаёт Lada.kz .

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

По данным Актауского городского суда, инцидент произошел 12 декабря 2025 года.

Судом установлено, что подсудимый, находясь в магазине в торговом центре «Мангистау», тайно похитил черную сумку, висевшую на вешалке. Сумка принадлежала продавцу.

В сумке находились денежные средства в размере 7 800 долларов США, 315 российских рублей и 170 000 тенге.

Воспользовавшись тем, что внимание продавца было отвлечено, подсудимый положил сумку в свой пакет и скрылся с места происшествия. В результате преступных действий он причинил потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 4 228 225,55 тенге. Подсудимый частично признал вину, просил прощения у потерпевшей, сообщил о полном возмещении причиненного материального ущерба и просил суд назначить ему более мягкое наказание. При назначении наказания судом не установлено обстоятельств, смягчающих или отягчающих уголовную ответственность подсудимого, - сообщили в пресс-службе.

Приговором суда подсудимый признан виновным по пункту 1 части 3 статьи 188 УК РК (тайное хищение чужого имущества) и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. При этом суд учел, что ранее подсудимый не был судим и раскаялся в содеянном.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, ранее скамеры пытались «развести» на миллионы пожилую жительницу Актау.