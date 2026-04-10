Пешехода насмерть сбили в Актау

Происшествие случилось 9 апреля между 11 и 24 микрорайонами. Водитель автомобиля марки Toyota Camry сбил пешехода, который пытался пересечь дорогу в неположенном месте, передаёт Lada.kz .

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 9 апреля около 21:07.

Водитель автомобиля марки Toyota Camry, двигаясь по дороге между микрорайонами 11 и 24, сбил мужчину, который пытался пересечь дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте, - сообщили в полиции.

По данному факту полиция Мангистауской области возбудила уголовное дело по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Отмечается, что проводятся необходимые следственные действия. Автомобиль водворен на штрафную стоянку.

Часть 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также дополнительное наказание — лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет.

Напомним, ранее в Актау насмерть сбили 78-летниюю пенсионерку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода в районе ТЦ «Жигер».