18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.82
559.9
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.04.2026, 19:03

В Актау оштрафовали судоводителя катера за опасное маневрирование на море

Происшествия 0 796 Лиана Рязанцева

Шумахера - судоводителя катера привлекли к административной ответственности за опасное маневрирование на море.Подробности редакции Lada.kz сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Кадр видео, качество улучшено с помощью ИИ
Спасатели сообщили, что в ходе мониторинга социальных сетей 9 апреля было выявлено видео, на котором лодка двигалась на высокой скорости и опасно маневрировала.

На кадрах видео видно, как катер на большой скорости прошёл вблизи пирса.

Удалось установить личность судоводителя катера и привлечь к ответственности.

Сам инцидент произошёл 8 апреля в районе 4А микрорайона: судоводитель катера допустил опасное маневрирование на море. При этом пассажиры находились на борту без спасательных жилетов. В отношении судоводителя был составлен административный протокол по статье 412 («Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоёмах»), - сообщили в ведомстве.

Спасатели призывают владельцев лодок, катеров, пассажирских судов и жителей строго соблюдать требования безопасности.

При использовании водного транспорта необходимо обязательно надевать спасательные жилеты и неукоснительно соблюдать установленные правила движения, - заключили в ведомстве.

Согласно санкции статьи «Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоёмах», совершённое лицом, ответственным за их соблюдение при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, влечёт штраф: для физических лиц - в размере 7 МРП (30 275 тенге), для должностных лиц и субъектов малого предпринимательства - 10 МРП (43 250 тенге), для субъектов среднего предпринимательства - 20 МРП (86 500 тенге), для субъектов крупного предпринимательства - 60 МРП (259 500 тенге).

Напомним, в 2025 году в Актау столкнулись два катера. В результате столкновения двух моторных судов пострадали два человека, в числе которых - несовершеннолетняя. Пострадавших увезли на Скорой помощи. 

Виновнику выписали штраф свыше 100 тысяч тенге в Актау. 

14
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

