В Актау оштрафовали судоводителя катера за опасное маневрирование на море

Шумахера - судоводителя катера привлекли к административной ответственности за опасное маневрирование на море.Подробности редакции Lada.kz сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Кадр видео, качество улучшено с помощью ИИ

Спасатели сообщили, что в ходе мониторинга социальных сетей 9 апреля было выявлено видео, на котором лодка двигалась на высокой скорости и опасно маневрировала.

На кадрах видео видно, как катер на большой скорости прошёл вблизи пирса.

Удалось установить личность судоводителя катера и привлечь к ответственности.

Сам инцидент произошёл 8 апреля в районе 4А микрорайона: судоводитель катера допустил опасное маневрирование на море. При этом пассажиры находились на борту без спасательных жилетов. В отношении судоводителя был составлен административный протокол по статье 412 («Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоёмах»), - сообщили в ведомстве.

Спасатели призывают владельцев лодок, катеров, пассажирских судов и жителей строго соблюдать требования безопасности.

При использовании водного транспорта необходимо обязательно надевать спасательные жилеты и неукоснительно соблюдать установленные правила движения, - заключили в ведомстве.

Согласно санкции статьи «Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоёмах», совершённое лицом, ответственным за их соблюдение при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, влечёт штраф: для физических лиц - в размере 7 МРП (30 275 тенге), для должностных лиц и субъектов малого предпринимательства - 10 МРП (43 250 тенге), для субъектов среднего предпринимательства - 20 МРП (86 500 тенге), для субъектов крупного предпринимательства - 60 МРП (259 500 тенге).

Напомним, в 2025 году в Актау столкнулись два катера. В результате столкновения двух моторных судов пострадали два человека, в числе которых - несовершеннолетняя. Пострадавших увезли на Скорой помощи.

