Авария катеров на Каспии: виновнику выписали штраф свыше 100 тысяч тенге в Актау

Стало известно, какое наказание понес виновник столкновения катеров на море в районе большого причала, напротив маяка «Меловой», сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Инспекция транспортного контроля по Мангистауской области провела первичную проверку и выявила нарушителей.

Так, по данным инспекции, владелец одного из катеров привлечен к административной ответственности сразу по двум статьям КоАП РК: передача управления лицу без права управления и использование поддельных регистрационных номеров. Общая сумма штрафа составила 30 МРП (117 960 тенге).

Установлено, что оба судовладельца передали управление третьим лицам.



Причины столкновения будет устанавливать департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта РК.



В отношении владельца второго катера также ведется производство по делу об административном правонарушении.

Напомним, авария случилась 13 сентября, около 19:30. В результате столкновения двух моторных судов пострадали два человека, в числе которых - несовершеннолетняя. Пострадавших увезли на Скорой помощи.

Позже в Сети появилось видео с места столкновения маломерных судов.

В управлении здравоохранения области сообщили, что все пострадавшие выписаны из больницы и продолжают лечение амбулаторно.