Пострадавшие при столкновении катеров в Актау выписаны на амбулаторное лечение

Пострадавшие при столкновении катеров в Актау отпущены из больницы на амбулаторное лечение домой. Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона, передает Lada.kz .

Один из участников аварии. Фото предоставили в яхт-клубе

Редакция Lada.kz обратилась в управление здравоохранения области за информацией о пострадавших в результате столкновения катеров в Актау.

В ведомстве сообщили, что все пострадавшие уже выписаны из больницы и продолжают лечение амбулаторно.

Какие именно у них были травмы, в управлении здравоохранения не сообщили.

Lada.kz также ожидает комментарии от департамента полиции региона.

Напомним, авария случилась 13 сентября, около 19:30. В результате столкновения двух моторных судов пострадали два человека, в числе которых - несовершеннолетняя. Пострадавших увезли на Скорой помощи.

Позже в Сети появилось видео с места столкновения маломерных судов.