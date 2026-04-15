Автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе в Актау

На нерегулируемом пешеходном переходе в 18А микрорайоне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Под колёса автомобиля попала 17-летняя девушка. Правоохранители прокомментировали происшествие, передает Lada.kz.

Кадр видео

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 апреля в 22:11 на автодороге в 18А микрорайоне.

На нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля марки Toyota Land Cruiser допустил наезд на 17-летнюю девушку. Пострадавшую доставили в больницу, - сообщили в ведомстве.

По данному факту водитель привлечён к административной ответственности по статье 610. Транспортное средство водворено на штрафную стоянку.

На вопрос журналиста в полиции о том, что на видео видны две пострадавшие девушки, ответили, что, по словам водителя, он сбил только одну из них, а вторая упала, споткнувшись.

Напомним, ранее в Актау водитель автомобиля марки Toyota Camry сбил пешехода, который пытался пересечь дорогу в неположенном месте. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 9 апреля около 21:07

между 11 и 24 микрорайонами.