В Актау женщина сняла с девочки золотые серьги — подозреваемая задержана

В социальных сетях распространяется видео, на котором женщина подходит к девочке сидящей на скамейке, снимает с ребёнка золотые серьги и после этого скрывается. В полиции сообщили редакции Lada.kz , что подозреваемая задержана, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл у подъезда одного из домов в 29-м микрорайоне Актау. Дату происшествия в полиции назвать не смогли.

По данному факту личность женщины установлена, она задержана. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК (кража). Проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Актау мужчину осудили на два года за кражу сумки с деньгами. Судом установлено, что подсудимый, находясь в магазине в торговом центре «Мангистау», тайно похитил черную сумку, висевшую на вешалке. Сумка принадлежала продавцу. В сумке находились денежные средства в размере 7 800 долларов США, 315 российских рублей и 170 000 тенге.