Пожар в многоэтажке Актау: один человек госпитализирован

Пожар произошёл в девятиэтажном доме в 19А микрорайоне. Подробности выяснял корреспондент Lada.kz .

Кадр видео, улучшенный при помощи ИИ

По данным ДЧС региона, сегодня, 19 апреля, в 16:27 в 19А микрорайоне в девятиэтажном жилом доме №17 произошло возгорание на балконе одной из квартир на шестом этаже.

По данным ДЧС, огнем были охвачены домашние вещи. Площадь горения составила около 10 квадратных метров.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. В результате спасен один человек. С признаками отравления продуктами горения он был доставлен в областную больницу.

Пожар был полностью ликвидирован в 16:53. В настоящее время устанавливается причина возгорания.

Спасатели напомнили жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

