19.04.2026, 21:43

Живодёры среди нас: беременную собаку убили ножом в Актау

Происшествия | Сергей Кораблев

 Случай жестокого обращения с животными произошел близ Актау. Беременную собаку ранили ножом - на следующий день она скончалась в ветеринарной клинике, сообщает Lada.kz.

Фото предоставили зоозащитники
Фото предоставили зоозащитники

О случившемся стало известно из социальных сетей. Как рассказали зоозащитники, собака долгое время жила в районе поселка ВСО-1 за ТОО «Магаш» и была известна местным жителям как спокойное и дружелюбное животное.

Вчера вечером зоозащитница Елена Бровкина вместе с местными жителями Валентином и Александром нашли собаку и погрузили её в машину.

Они начали искать ветеринарную помощь. Некоторые специалисты предлагали провести эвтаназию, однако откликнулась врач клиники «Zoo Лекарь» Алина Шарипова, куда и доставили животное.

Добровольцы привезли собаку в ветеринарную клинику «Zoo Лекарь» в селе Акшукур, однако спасти ее не удалось. Сегодня утром, 19 апреля, животное скончалось.

В клинике подтвердили, что травма была нанесена ножом. В результате повреждений серьёзно пострадала матка. Специалисты также не исключают, что рану мог нанести ребенок, поскольку, по их словам, при более сильном ударе брюшная полость могла быть полностью пробита. У собаки было 12 щенков, из которых выжили лишь четверо.

Спасенных щенков зоозащитники передали на выкармливание другой собаке, смешав их с ее потомством, чтобы увеличить шансы на выживание.

Во второй половине дня погибшее животное было похоронено.

Зоозащитники требуют найти и наказать виновных.

Еще об одном случае рассказала зоозащитница Алена Музаева. По ее словам, 29 марта недалеко от села Акшукур была обнаружена собака, которая, предположительно, погибла за два дня до этого - 27 марта. В теле животного находился нож.

Также она вспомнила еще один инцидент, произошедший в начале апреля в том же селе. По ее словам, собака пролежала без помощи около двух дней и умерла буквально за минуту до приезда зоозащитников. Как утверждает Алена Музаева, животному были нанесены смертельные ранения жестяной банкой.

В Акшукуре это уже становится нормой: животных режут, травят - делают что хотят, - говорит Алена Музаева.

Желающие помочь могут поддержать фонд:

Счет ОФ «Шанс. Лига защиты животных»: KZ436017231000004540 (Halyk Bank)
Kaspi Pay фонда - по ссылке фонда
Контактный номер: +7 (701) 475-55-49

fox1167
fox1167
Пусть руки отсохнут у этого двуногого существа (язык не поворачивается назвать его человеком)
20.04.2026, 04:38
alexeyvo
alexeyvo
А через 10 лет шокирующая новость - зарезал студентку. И все сидят гадают, как же так получилось. Откуда жестокость такая.
20.04.2026, 04:09
