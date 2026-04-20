Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.04.2026, 12:50

Месть экс-сотрудника? В Актау полиция расследует дело о слитом интимном видео известных блогеров

Происшествия 0 3 627 Наталья Вронская

Местные блогеры обратились в полицию с заявлением о том, что их личный видеоматериал интимного характера был украден злоумышленниками и распространяется в социальных сетях. Правоохранители приняли меры, передает Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео
Фото: стоп-кадр из видео

По словам заявителей, к утечке мог быть причастен один из мобилографов, ранее сотрудничавших с ними.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 147 УК РК – нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконное распространение сведений о частной жизни без согласия человека.

Как сообщили в полиции, с момента обращения сотрудники оперативно отреагировали и находились на постоянной связи с потерпевшими.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый. Им оказался несовершеннолетний житель Актау.

Иные обстоятельства устанавливаются.

В полиции напомнили, что распространение личных и конфиденциальных материалов без согласия граждан влечёт уголовную ответственность.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь