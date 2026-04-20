Месть экс-сотрудника? В Актау полиция расследует дело о слитом интимном видео известных блогеров

Местные блогеры обратились в полицию с заявлением о том, что их личный видеоматериал интимного характера был украден злоумышленниками и распространяется в социальных сетях. Правоохранители приняли меры, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

По словам заявителей, к утечке мог быть причастен один из мобилографов, ранее сотрудничавших с ними.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 147 УК РК – нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконное распространение сведений о частной жизни без согласия человека.

Как сообщили в полиции, с момента обращения сотрудники оперативно отреагировали и находились на постоянной связи с потерпевшими.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый. Им оказался несовершеннолетний житель Актау.

Иные обстоятельства устанавливаются.

В полиции напомнили, что распространение личных и конфиденциальных материалов без согласия граждан влечёт уголовную ответственность.