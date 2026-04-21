18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.52
553.75
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.04.2026, 19:03

В Актау наказали водителей за опасные трюки с пассажирами

Происшествия | Наталья Вронская

В Актау пользователи социальных сетей обсуждают видео с опасным поведением на дороге. На кадрах, снятых между микрорайоном «Шыгыс-1» и поликлиникой «Сеним», видно, как пассажиры во время движения высовываются из окон автомобилей, игнорируя правила безопасности, передает Lada.kz.

Фото: стоп кадр из видео / улучшен с помощью ИИ
Фото: стоп кадр из видео / улучшен с помощью ИИ

Видео быстро разошлось в Сети, вызвав волну возмущения: многие отмечают, что такие «развлечения» могут закончиться трагедией.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, инцидент произошел сегодня, 20 апреля. По данному факту проведена проверка, личности всех участников установлены.

Водитель автомобиля Toyota Prado привлечён к ответственности по части 1 статьи 595 (Нарушение правил маневрирования), части 1 статьи 606 (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки), части 1 статьи 591 (Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией) и части 1 и статьи 593 (Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения) КоАП РК.

В отношении водителя Toyota Camry также составлены административные протоколы – по части 1 статьи 606, части 1 статьи 595, части 1 и части 2 статьи 593, части 5 статьи 590 (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств) и части 1 статьи 591 КоАП РК.

Материалы по отдельным правонарушениям направлены в специализированный административный суд. Оба автомобиля водворены на штрафную стоянку.

В полиции подчёркивают: подобные действия создают угрозу не только для самих участников, но и для окружающих.

Соблюдение правил дорожного движения – основа безопасности. Любые опасные действия на дороге будут пресекаться в рамках принципа «Закон и Порядок», - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в Актау также благодаря социальным сетям полицейские привлекли к ответственности водителя, который использовал тротуар как проезжую часть.

2
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь