В Актау наказали водителей за опасные трюки с пассажирами

В Актау пользователи социальных сетей обсуждают видео с опасным поведением на дороге. На кадрах, снятых между микрорайоном «Шыгыс-1» и поликлиникой «Сеним», видно, как пассажиры во время движения высовываются из окон автомобилей, игнорируя правила безопасности, передает Lada.kz .

Фото: стоп кадр из видео / улучшен с помощью ИИ

Видео быстро разошлось в Сети, вызвав волну возмущения: многие отмечают, что такие «развлечения» могут закончиться трагедией.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, инцидент произошел сегодня, 20 апреля. По данному факту проведена проверка, личности всех участников установлены.

Водитель автомобиля Toyota Prado привлечён к ответственности по части 1 статьи 595 (Нарушение правил маневрирования), части 1 статьи 606 (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки), части 1 статьи 591 (Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией) и части 1 и статьи 593 (Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения) КоАП РК.

В отношении водителя Toyota Camry также составлены административные протоколы – по части 1 статьи 606, части 1 статьи 595, части 1 и части 2 статьи 593, части 5 статьи 590 (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств) и части 1 статьи 591 КоАП РК.

Материалы по отдельным правонарушениям направлены в специализированный административный суд. Оба автомобиля водворены на штрафную стоянку.

В полиции подчёркивают: подобные действия создают угрозу не только для самих участников, но и для окружающих.

Соблюдение правил дорожного движения – основа безопасности. Любые опасные действия на дороге будут пресекаться в рамках принципа «Закон и Порядок», - отметили в ведомстве.

