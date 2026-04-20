Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
20.04.2026, 16:12

Прокатился по тротуару – получил штраф: в Актау наказали водителя Mitsubishi

Общество 0 1 374 Наталья Вронская

Жители Актау засняли водителя, сигналившего родителям с детьми, которые перекрывали ему путь на пешеходном тротуаре. В полиции уже изучили видео и нашли нарушителя, передает Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео / улучшен при помощи ИИ
Фото: стоп-кадр из видео / улучшен при помощи ИИ

Людей возмутила наглость автовладельца, который решил воспользоваться тротуаром как проезжей частью.

Едет по тротуару, еще и сигналит прохожим, чтобы они быстрее освободили ему дорогу. Совсем совести нет, - пишут жители.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что нарушение зафиксировано в 13 микрорайоне напротив дома №17. По данным правоохранителей, водитель автомобиля двигался по тротуару, тем самым грубо нарушив правиа дорожного движения и создав угрозу для пешеходов.

Личность нарушителя установлена. Его привлекли к административной ответственности по статье 596 КоАП РК (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).

В полиции напоминают: движение по тротуарам запрещено и может привести к опасным ситуациям.

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"В полиции уже изучили видео и нашли нарушителя"-----Возле кафе "Rumman" (11 мкр возле дома 23) не надо никого искать! Там постоянно стоят машины на тротуаре вынуждая пешеходов ходить по проезжей части и подвергать себя опасности! Патрульные машины и машины участковых постоянно проезжают мимо и игнорируют эти нарушения ПДД Управление Дорожной полиции почему не принимаете меры к своим сотрудникам? Постоянно поднимаю эту тему!
20.04.2026, 12:56
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь