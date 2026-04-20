Прокатился по тротуару – получил штраф: в Актау наказали водителя Mitsubishi

Жители Актау засняли водителя, сигналившего родителям с детьми, которые перекрывали ему путь на пешеходном тротуаре. В полиции уже изучили видео и нашли нарушителя, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео / улучшен при помощи ИИ

Людей возмутила наглость автовладельца, который решил воспользоваться тротуаром как проезжей частью.

Едет по тротуару, еще и сигналит прохожим, чтобы они быстрее освободили ему дорогу. Совсем совести нет, - пишут жители.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что нарушение зафиксировано в 13 микрорайоне напротив дома №17. По данным правоохранителей, водитель автомобиля двигался по тротуару, тем самым грубо нарушив правиа дорожного движения и создав угрозу для пешеходов.

Личность нарушителя установлена. Его привлекли к административной ответственности по статье 596 КоАП РК (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).

В полиции напоминают: движение по тротуарам запрещено и может привести к опасным ситуациям.