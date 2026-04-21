18+
Новости Актау и Мангыстау
Курсы валют в банках Актау:
469.52
553.75
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.04.2026, 20:04

На грани трагедии: видео опасного маневра на трассе в Мангистау обсуждает Казнет

Происшествия 0 1 333 Наталья Вронская

В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором водитель легкового автомобиля в последний момент уходит от столкновения с грузовиком и автобусом, «проскальзывая» на обочину встречной полосы. Кадры вызвали бурную реакцию пользователей – многие отмечают, что аварии удалось избежать буквально в считанные секунды. В полиции же убеждены, что опасной ситуации не произошло бы, если б один из участников дорожного движения, не был бы «подшофе», сообщает Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео

Полицией зафиксированы факты грубых нарушений правил дорожного движения.

В ходе несения службы сотрудниками полиции Бейнеуского района был выявлен водитель грузового автомобиля, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения средней степени. При этом установлено, что ранее он уже допускал аналогичное нарушение.

Кроме того, зафиксирован факт создания аварийной ситуации на дороге. Нарушение попало на видеорегистратор служебного автомобиля патрульной полиции.

По всем выявленным эпизодам составлены административные протоколы. Решением суда он помещен в специализированный приемник на 30 дней.

В департаменте полиции Мангистауской области напомнили, что управление транспортом в состоянии опьянения и опасные маневры на дороге создают прямую угрозу жизни и здоровью людей.

Напомним, в Актау пользователи социальных сетей обсуждают видео с опасным поведением на дороге. На кадрах, снятых между микрорайоном «Шыгыс-1» и поликлиникой «Сеним», видно, как пассажиры во время движения высовываются из окон автомобилей, игнорируя правила безопасности.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь