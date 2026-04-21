На грани трагедии: видео опасного маневра на трассе в Мангистау обсуждает Казнет

В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором водитель легкового автомобиля в последний момент уходит от столкновения с грузовиком и автобусом, «проскальзывая» на обочину встречной полосы. Кадры вызвали бурную реакцию пользователей – многие отмечают, что аварии удалось избежать буквально в считанные секунды. В полиции же убеждены, что опасной ситуации не произошло бы, если б один из участников дорожного движения, не был бы «подшофе», сообщает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Полицией зафиксированы факты грубых нарушений правил дорожного движения.

В ходе несения службы сотрудниками полиции Бейнеуского района был выявлен водитель грузового автомобиля, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения средней степени. При этом установлено, что ранее он уже допускал аналогичное нарушение.

Кроме того, зафиксирован факт создания аварийной ситуации на дороге. Нарушение попало на видеорегистратор служебного автомобиля патрульной полиции.

По всем выявленным эпизодам составлены административные протоколы. Решением суда он помещен в специализированный приемник на 30 дней.

В департаменте полиции Мангистауской области напомнили, что управление транспортом в состоянии опьянения и опасные маневры на дороге создают прямую угрозу жизни и здоровью людей.

