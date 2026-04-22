22.04.2026, 11:04

Не сидят без дела: в Мангистау осуждённые привлечены к общественным работам

Происшествия 0 1 450 Лиана Рязанцева

В Мангистауской области осуждённые, состоящие на учёте службы пробации, не только отбывают наказание, но и приносят реальную пользу обществу, участвуя в общественных работах. Подробности сообщили в ДУИС по Мангистауской области, передаёт Lada.kz.

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

Так, в Тупкараганском районе местный житель, состоящий на учёте службы пробации, приступил к отбыванию наказания в виде принудительных работ, назначенных приговором суда. 33-летний мужчина начал исполнение назначенного ему наказания. Он признан виновным по статье 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (кража) и приговорён к трём годам ограничения свободы. Кроме того, судом ему назначено 80 часов принудительных работ. В настоящее время осуждённый выполняет работы на объектах, определённых сельским акиматом. Он занимается благоустройством улиц, санитарной очисткой и уборкой территории от мусора.

В настоящее время под контролем районной службы пробации находятся более 60 человек. С ними на постоянной основе проводится воспитательная работа и осуществляется контроль в соответствии с требованиями законодательства.

Принудительный труд - это не только наказание, но и эффективный инструмент воспитательного воздействия, позволяющий человеку искупить свою вину перед обществом через труд. В случае уклонения от выполнения работ или нарушения установленного порядка данный вид наказания может быть заменён лишением свободы, - пояснил инспектор Тупкараганской районной службы пробации, старший лейтенант юстиции Азамат Бекеев.

По данным департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области, на сегодняшний день в регионе к общественным работам привлечены ещё 66 человек. Всего на учёте службы пробации ДУИС региона состоит около тысячи человек. Для части из них по решению суда назначены общественные работы.

Это  не просто наказание. Это - возможность начать заново. К примеру, в одном из сёл Мангистауского района 27-летний житель по статье 188 Уголовного кодекса РК приговорён к 80 часам общественных работ. Сейчас он занимается уборкой территории и участвует в благоустройстве села. А в Актау 33-летний мужчина состоит на учёте службы пробации. Суд назначил ему 60 часов общественных работ в дополнение к основному наказанию. Сегодня он убирает дворы и вносит вклад в улучшение облика города. Особенно актуален такой труд в весенний период, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее жителя Жанаозена отправили в колонию из-за нарушения условий пробации. За систематические нарушения порядка отбывания ограничения свободы он приговорён к реальному тюремному сроку. 

Комментарии

1 комментарий(ев)
HiMars88
Посмотрите на одежду на нем, кто в такой одежде работает? Показуха!
22.04.2026, 09:25
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь