Не сидят без дела: в Мангистау осуждённые привлечены к общественным работам

В Мангистауской области осуждённые, состоящие на учёте службы пробации, не только отбывают наказание, но и приносят реальную пользу обществу, участвуя в общественных работах. Подробности сообщили в ДУИС по Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

Так, в Тупкараганском районе местный житель, состоящий на учёте службы пробации, приступил к отбыванию наказания в виде принудительных работ, назначенных приговором суда. 33-летний мужчина начал исполнение назначенного ему наказания. Он признан виновным по статье 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (кража) и приговорён к трём годам ограничения свободы. Кроме того, судом ему назначено 80 часов принудительных работ. В настоящее время осуждённый выполняет работы на объектах, определённых сельским акиматом. Он занимается благоустройством улиц, санитарной очисткой и уборкой территории от мусора.

В настоящее время под контролем районной службы пробации находятся более 60 человек. С ними на постоянной основе проводится воспитательная работа и осуществляется контроль в соответствии с требованиями законодательства.

Принудительный труд - это не только наказание, но и эффективный инструмент воспитательного воздействия, позволяющий человеку искупить свою вину перед обществом через труд. В случае уклонения от выполнения работ или нарушения установленного порядка данный вид наказания может быть заменён лишением свободы, - пояснил инспектор Тупкараганской районной службы пробации, старший лейтенант юстиции Азамат Бекеев.

По данным департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области, на сегодняшний день в регионе к общественным работам привлечены ещё 66 человек. Всего на учёте службы пробации ДУИС региона состоит около тысячи человек. Для части из них по решению суда назначены общественные работы.

Это не просто наказание. Это - возможность начать заново. К примеру, в одном из сёл Мангистауского района 27-летний житель по статье 188 Уголовного кодекса РК приговорён к 80 часам общественных работ. Сейчас он занимается уборкой территории и участвует в благоустройстве села. А в Актау 33-летний мужчина состоит на учёте службы пробации. Суд назначил ему 60 часов общественных работ в дополнение к основному наказанию. Сегодня он убирает дворы и вносит вклад в улучшение облика города. Особенно актуален такой труд в весенний период, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее жителя Жанаозена отправили в колонию из-за нарушения условий пробации. За систематические нарушения порядка отбывания ограничения свободы он приговорён к реальному тюремному сроку.