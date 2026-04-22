Житель Форт-Шевченко выращивал коноплю в подвале дома

Полиция выявила, что в подвальном помещении одного из жилых домов в Форт-Шевченко осуществлялось выращивания, употребление и хранение наркотических веществ. Подробности Lada.kz сообщили в ведомстве.

Так, 14 апреля около 22:00 в отдел полиции Тупкараганского района поступила оперативная информация о том, что в подвальном помещении одного из жилых домов в Форт-Шевченко осуществляется выращивания, употребление и хранение наркотических веществ.

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий и обыска у подозреваемого и в подвальном помещении изъято более 150 граммов вещества, похожего на марихуану. Кроме того, обнаружены пять кустов растений, выращенных в специальных ёмкостях, общим весом 472,55 грамма, а также пять ёмкостей, предназначенных для выращивания марихуаны. Все изъятые предметы оформлены в качестве вещественных доказательств, - сообщили в ведомстве.

По данному факту в отношении 45-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В настоящее время проводятся досудебные следственные действия,- заключили в полиции.

Часть 2 статьи 296 - Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей (692 000) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.

Напомним, сообщалось, что более 100 правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено в Мангистау.