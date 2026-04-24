В Актау очередная драка молодежи попала на видео

В областном центре произошел инцидент с участием несовершеннолетних - двое подростков подверглись избиению. Случившееся попало на видео, передаёт Lada.kz.
По имеющейся информации, инцидент произошел в 20-м микрорайоне города. Группа из нескольких человек напала на двух парней и избила их. Часть «разборок» молодежи снял на видео местный житель из окна жилого дома.
Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, личности пострадавших уже установлены - обоим по 17 лет. В настоящее время по факту произошедшего проводится разбирательство.
По предварительным данным, нападавшие были знакомы с потерпевшими. Обстоятельства и причины конфликта уточняются.
