Температура воды в Каспийском море
26.04.2026, 11:25

В Актау на МАЭКе двое работников получили ожоги соляной кислотой

Происшествия 0 1 992 Ольга Максимова

В ТОО «МАЭК» произошел инцидент на производстве - при завершении процесса по перекачке соляной кислоты произошло разбрызгивание, в результате чего пострадали двое сотрудников. Информацию подтвердили в инспекции труда, передаёт Lada.kz.

Фото из архива

Как сообщили в департаменте государственной инспекции труда Мангистауской области, инцидент произошел 23 апреля в 10:30 в цехе №1 ЗПДиПТВС.

Согласно предварительной информации, двое работников выполняли кислотную промывку конденсатора основного (КО) ГТПИ-3. Подача раствора соляной кислоты осуществлялась через шланг с использованием насоса перекачки кислоты.

После завершения работ и отключения насоса при снятии шланга произошел выброс (разбрызгивание) раствора соляной кислоты, в результате чего брызги попали в область лица и глаз работников.

Пострадавшие были незамедлительно доставлены в Мангистаускую областную больницу для оказания медицинской помощи.

«О данном несчастном случае работодателем в установленном порядке сообщено в Департамент государственной инспекции труда. В настоящее время ожидается получение медицинского заключения о степени тяжести полученных травм. В случае установления признаков тяжелого или группового несчастного случая расследование будет проводиться в форме специального расследования с участием государственного инспектора труда», — сообщил Бауржан Кемалов, и. о. руководителя департамента государственной инспекции труда Мангистауской области.

