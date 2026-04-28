В Жанаозене из-под земли забил «фонтан»: экологи прокомментировали аварию

В Жанаозене произошла авария на объекте нефтедобывающей компании – из повреждённого трубопровода начала фонтанировать вода. Ситуацию прокомментировали в департаменте экологии Мангистауской области, передает Lada.kz .

По информации специалистов, 27 апреля около 15:15 часов на морской насосной станции №4, относящейся к управлению подготовки нефти и производственного обслуживания АО «Озенмунайгаз», произошёл дефект на выходном трубопроводе диаметром 1020 мм.

В результате повреждения образовалось отверстие, из которого началось фонтанирование воды.

О случившемся недропользователь сообщил в 18:24 часов того же дня.

По предварительным данным, причина появления дефекта пока не установлена. В настоящее время авария полностью ликвидирована.

Как отметили в ведомстве, пострадавших нет.

В департаменте экологии добавили, что по данному факту специалисты лабораторно-аналитического контроля проводят мониторинг состояния окружающей среды. Результаты проверок будут озвучены дополнительно.