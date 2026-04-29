Пьяного водителя задержали на трассе Жетыбай – Шетпе

На одной из трасс Мангистауской области удалось предотвратить возможное ДТП. Полицейские задержали 60-летнего водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, передает Lada.kz .

По данным стражей порядка, 26 апреля в 17:45 часов сотрудники роты патрульной полиции в ходе патрулирования остановили автомобиль Toyota Camry на 70 километре трассы Жетыбай – Шетпе.

В ходе проверки у 60-летнего водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ведомстве.

По данному факту водитель привлечен к ответственности по статье 608 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Материалы направлены в суд. Автомобиль помещён на штрафную стоянку. Благодаря бдительности сотрудников полиции удалось предотвратить возможное дорожно-транспортное происшествие и ситуацию, представлявшую угрозу жизни и здоровью людей, - подчеркнули в пресс-службе департамента полиции.

Для справки

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, а также за передачу управления лицу, находящемуся в таком состоянии, предусмотрены административный арест сроком на 15 суток и лишение права управления транспортными средствами на семь лет.

Напомним, ранее в Актау водитель был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд признал жителя города виновным в совершении административного правонарушения и лишил его права управления транспортными средствами сроком на семь лет.