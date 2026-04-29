Автомобиль со стробоскопами водворен на штрафстоянку в Жанаозене

Полиция Мангистауской области в ходе мониторинга социальных сетей выявила автомобиль, оборудованный стробоскопом. Водитель был установлен и привлечён к административной ответственности, передает Lada.kz .

Качество кадра улучшено с помощью искусственного интеллекта

По данным пресс-службы регионального департамента полиции, 17 апреля в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена видеозапись, на которой зафиксирован автомобиль со стробоскопом на одной из улиц Жанаозена.

Сотрудники полиции оперативно установили личность водителя. Им оказался 24-летний парень. Правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 603 КоАП РК. Автомобиль водворён на штрафную стоянку, - сообщили в ведомстве.

Для справки

Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) влечет штраф на физических лиц в размере 25 МРП (108 125 тенге) с конфискацией указанных устройств.

