В Мангистау полиция устроила погоню за подростком на Subaru Forester

В Мангистауской области подросток без прав пытался скрыться от полиции на Subaru Forester. Видео погони появилось в социальных сетях. Нарушителя задержали, автомобиль отправили на штрафстоянку, передает Lada.kz .

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» полицейские задержали несовершеннолетнего водителя, управлявшего автомобилем Subaru Forester. Инцидент произошел 26 апреля в 23:52 часов в Мунайлинском районе.

Водитель автомобиля марки Subaru Forester вызвал подозрение своим поведением на дороге. На законное требование сотрудников полиции об остановке водитель не отреагировал, продолжив движение на высокой скорости. После преследования транспортное средство было остановлено, а водитель задержан. В результате проверки выяснилось, что за рулем автомобиля находился несовершеннолетний водитель, - сообщили в полиции.

По данному факту несовершеннолетний привлечен к административной ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения.

Кроме того, его мать привлечена к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и обеспечению безопасности несовершеннолетнего ребенка.

Автомобиль помещен на специализированную штрафную стоянку. С несовершеннолетним и его законным представителем проведена профилактическая разъяснительная работа. Родителям дополнительно разъяснены требования законодательства о недопустимости допуска несовершеннолетних к управлению транспортными средствами, - заключили в ведомстве.

Напомним, это не первый подобный случай. В 2025 году в Актау полиция устроила погоню за малолетним нарушителем. Пытаясь скрыться от стражей порядка, он был задержан. Материалы по данному факту направили в ювенальную службу, а автомобиль водворили на штрафную стоянку.