Преследовал и донимал сообщениями: в Актау осудили сталкера

В Актау вынесли приговор мужчине по делу о преследовании женщины, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Мангистауского областного суда.

Фото с сайта pixabay.com

Как установил суд, подсудимый в период с февраля 2025 года по февраль 2026 года систематически предпринимал попытки установить контакт с потерпевшей против её воли. Мужчина приходил к местам её пребывания, сопровождал до дома, а также звонил и отправлял сообщения через различные абонентские номера и мессенджер WhatsApp.

В суде отметили, что действия подсудимого нарушили спокойствие женщины и повлекли причинение ей психологического дискомфорта.

Уголовное дело рассматривалось по статье 115-1 УК РК (Преследование).

Прокурор просил признать мужчину виновным и назначить ему наказание в виде 100 часов общественных работ. Подсудимый полностью признал вину, извинился перед потерпевшей и заявил, что подобные действия больше не повторятся. Его защитник поддержал данную позицию.

Суд учёл признание вины и искреннее раскаяние как смягчающие обстоятельства. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговором суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде 100 часов общественных работ.

Приговор вступил в законную силу.