Мужчины устроили драку на галерее жилого дома в Жанаозене

В Жанаозене на видео попала драка между мужчинами на галерее многоквартирного дома. Кадры потасовки очевидцы опубликовали в социальных сетях. В полиции сообщили о задержании дебоширов, передает Lada.kz .

На записи видно, как между двумя мужчинами происходит серьезная драка.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, инцидент произошёл в Жанаозене.

«Между мужчинами произошёл конфликт, который после словесной перепалки перерос в драку. Все участники инцидента установлены и задержаны сотрудниками полиции. Они были доставлены в управление полиции города Жанаозен».

По данным полиции, двое участников конфликта привлечены к ответственности за мелкое хулиганство. Материал направлен в суд для принятия процессуального решения.

Отмечается, что за медицинской помощью участники потасовки не обращались.