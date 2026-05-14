Мужчины устроили драку на галерее жилого дома в Жанаозене

В Жанаозене на видео попала драка между мужчинами на галерее многоквартирного дома. Кадры потасовки очевидцы опубликовали в социальных сетях. В полиции сообщили о задержании дебоширов, передает Lada.kz.
На записи видно, как между двумя мужчинами происходит серьезная драка.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, инцидент произошёл в Жанаозене.
«Между мужчинами произошёл конфликт, который после словесной перепалки перерос в драку. Все участники инцидента установлены и задержаны сотрудниками полиции. Они были доставлены в управление полиции города Жанаозен».
По данным полиции, двое участников конфликта привлечены к ответственности за мелкое хулиганство. Материал направлен в суд для принятия процессуального решения.
Отмечается, что за медицинской помощью участники потасовки не обращались.
