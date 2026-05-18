Женщина упала в обморок: давка возникла при подаче документов в «Жасыл ел» в Актау

Подача документов по республиканской молодежной трудовой программе «Жасыл ел» обернулась давкой.

На кадрах видео видно столпотворение как на улице, так и внутри здания Дома молодёжи. В помещении женщина лежит на полу, при этом голос за кадром сообщает, что ей стало плохо и она потеряла сознание.

Хотелось бы обратиться к руководству программы «Жасыл ел», а также к сотрудникам акимата. Сегодня стартовал приём документов. Приехав к 6 утра, мы увидели, что уже ведётся список очереди. Записались. Позже выяснилось, что списков два, поэтому пришлось записываться повторно. К 9 часам у входа собралась большая толпа, и люди, которые пришли раньше и стояли по списку, уже не смогли попасть внутрь. После этого прибыли сотрудники полиции, однако вместо того, чтобы навести порядок на улице, они закрылись внутри помещения. Неужели нельзя было организовать приём документов онлайн или должным образом обеспечить порядок? Люди, оказавшись внутри, с первого этажа буквально пробирались на второй мимо лестницы. Мы в итоге уехали, не став дальше ждать. Это просто издевательство над людьми. К сожалению, и культура поведения некоторых граждан тоже оставляет желать лучшего, - пожаловалась жительница Актау.

В акимате области дали разъяснения.

Сегодня, 18 мая, с 09:00 часов у здания Молодежного центра «Арман», расположенного в 6 микрорайоне, начался прием заявок на участие в молодежных трудовых отрядах «Жасыл ел», осуществляющих работы по благоустройству и озеленению города. В связи с высоким интересом со стороны молодежи для подачи документов у здания собралось более 100 человек. Из-за резкого и значительного скопления граждан в помещении образовалась давка, в результате которой одной из посетительниц стало плохо, - сообщили в ведомстве.

На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи. Пострадавшей своевременно оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью не имеется.