В Мангистау обнаружили мёртвого ребёнка

В одном из дворов Мунайлинского района был найден мертвым мальчик школьного возраста, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

О случившемся изданию Lada.kz рассказал один из жителей района. По его словам, ребенок был обнаружен с признаками удушения.

«Его увидел другой ребенок, сначала подумал, что тот просто так играет на качелях. Когда он подошел ближе и присмотрелся, лицо А. было посиневшим, а изо рта шла белая пена. Тогда он позвал родителей, и они вызвали полицию и скорую помощь. Причина случившегося до сих пор точно неизвестна», - сообщил изданию неофициальный источник.

Факт смерти ребенка подтвердили на станции скорой помощи. Там сообщили, что выезд на происшествие случился 1 июня. Медики констатировали смерть мальчика 2014 года рождения.

В департаменте полиции данную информацию на текущий момент не прокомментировали.