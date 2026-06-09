Жителя Актау задержали в Павлодаре с наркотиками

При проведении оперативных мероприятий сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности в Павлодаре задержали жителя города Актау, у которого были обнаружены наркотические средства, передаёт Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе личного досмотра у мужчины изъяты 40 свертков с синтетическими наркотиками, упаковочный материал и электронные весы.
Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является психотропным веществом синтетического происхождения. Общий вес изъятых наркотиков составил более 50 гр. По предварительным данным, подозреваемый прибыл в Павлодар в начале мая. В настоящее время проверяется его возможная причастность к незаконному сбыту психотропных веществ.
«Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в целях сбыта. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области Арсен Айгазин.
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