В Актау изъята крупная партия наркотических средств

В Актау выявлен факт незаконного хранения наркотических средств. Побробности сообщили редакции Lada.kz в полиции региона.
В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками управления по противодействию, 5-го управления ДКНБ при координации прокуратуры Мангистауской области, а также при участии сотрудников Центра кинологической службы ДП и служебно-розыскной собаки по кличке «Кира», в городе был задержан мужчина, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств.
В результате проверки у подозреваемого были обнаружены и изъяты наркотические вещества - гашиш. Общий вес составил более 4 килограммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере без цели сбыта. Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания, - сообщи в ведомстве.
В настоящее время следственным отделом управления полиции города проводятся необходимые процессуальные действия.
