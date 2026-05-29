В Актау изъята крупная партия наркотических средств

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками управления по противодействию, 5-го управления ДКНБ при координации прокуратуры Мангистауской области, а также при участии сотрудников Центра кинологической службы ДП и служебно-розыскной собаки по кличке «Кира», в городе был задержан мужчина, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств.

В результате проверки у подозреваемого были обнаружены и изъяты наркотические вещества - гашиш. Общий вес составил более 4 килограммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере без цели сбыта. Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания, - сообщи в ведомстве.

В настоящее время следственным отделом управления полиции города проводятся необходимые процессуальные действия.