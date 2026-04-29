18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
29.04.2026, 10:01

В Мангистау задержали двоих закладчиков синтетических наркотиков

Происшествия 0 2 065 Лиана Рязанцева

В селе Акшукур задержаны двое граждан, подозреваемых в незаконном хранении и распространении синтетических наркотических средств методом «закладок». Также в Актау задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств. Подробности Lada.kz сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области
Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области совместно с сотрудниками отдела полиции Тупкараганского района в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории села Акшукур были задержаны двое граждан, подозреваемых в незаконном хранении и распространении синтетических наркотических средств методом «закладок».

При личном досмотре у одного из задержанных обнаружено и изъято 120 свертков с синтетическим наркотическим средством «мефедрон». Кроме того, в ходе обыска в съемной квартире, где временно проживали подозреваемые, изъято еще 107 свертков, несколько целлофановых пакетов с синтетическими наркотиками, электронные весы, изолента и большое количество упаковочного материала. Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятых синтетических наркотиков составил более 200 граммов, - сообщили в ведомстве.

По данным полиции, подозреваемые прибыли в Мангистаускую область из другого региона и осуществляли деятельность по распространению наркотических средств через интернет-мессенджер под кураторством организатора наркомагазина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статье 297 УК РК . Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, - отметили в полиции.

Кроме того, в Актау был задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств.

Так, в населенном пункте Приозерный, расположенном в пригороде областного центра, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками управления по противодействию наркопреступности совместно с батальоном патрульной полиции Актау, был остановлен автомобиль марки Lada. Водителя задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

В ходе проверки у 44-летнего гражданина обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом белого цвета, похожим на наркотическое средство. Кроме того, из его автомобиля изъяты мобильный телефон и аэрозольный баллончик в качестве вещественных доказательств. По предварительным данным, указанный гражданин может быть причастен к нанесению граффити, содержащих рекламу наркотических средств. Согласно результатам медицинского освидетельствования, в организме подозреваемого выявлены следы наркотических веществ. В связи с этим в отношении него составлен административный протокол и направлен в суд, - сообщили в полиции.

Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 296 УК РК. Проводятся досудебные следственные действия.

Для справки

Часть 3 статьи 297 УК РК
Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Часть 2 статьи 296
Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов наказываются штрафом в размере до 160 МРП ( 677 600 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

Напомним, ранее полиция выявила, что в подвальном помещении одного из жилых домов в Форт-Шевченко осуществлялось выращивания, употребление и хранение наркотических веществ.По данному факту в отношении 45-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь