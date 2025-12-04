Водителя с наркотиками задержали в Мангистау

Кадр видео

Сегодня, 4 декабря, в пресс-службе полиции Мунайлинского района сообщили, что в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Опасный водитель» был задержан правонарушитель.

Во время патрулирования в селе Атамекен был остановлен автомобиль марки Hyundai. При проверке внутри машины полицейские обнаружили вещество, внешне похожее на марихуану. Материалы по данному факту переданы в следственные органы, - говорится в сообщении пресс-службы.

Правоохранительные органы напоминают, что в период с 1 по 7 декабря 2025 года на территории региона проводятся рейдовые мероприятия, направленные на пресечение грубых нарушений ПДД и выявление фактов, создающих угрозу безопасности дорожного движения.

Напомним, что в Мангистауской области 18 ноября в ходе совместного оперативно-профилактического мероприятия сотрудники управления по противодействию наркопреступности вместе с бойцами спецподразделения и служебной собакой выявили незаконное хранение крупной партии синтетических наркотиков.

Ранее в Актау пресекли крупный канал хранения и распространения наркотиков.