Водителя с наркотиками задержали в Мангистау

Правонарушителя полицейские задержали на дороге в селе Атамекен. Проводится расследование, сообщает Lada.kz.
Сегодня, 4 декабря, в пресс-службе полиции Мунайлинского района сообщили, что в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Опасный водитель» был задержан правонарушитель.
Во время патрулирования в селе Атамекен был остановлен автомобиль марки Hyundai. При проверке внутри машины полицейские обнаружили вещество, внешне похожее на марихуану. Материалы по данному факту переданы в следственные органы, - говорится в сообщении пресс-службы.
Правоохранительные органы напоминают, что в период с 1 по 7 декабря 2025 года на территории региона проводятся рейдовые мероприятия, направленные на пресечение грубых нарушений ПДД и выявление фактов, создающих угрозу безопасности дорожного движения.
Напомним, что в Мангистауской области 18 ноября в ходе совместного оперативно-профилактического мероприятия сотрудники управления по противодействию наркопреступности вместе с бойцами спецподразделения и служебной собакой выявили незаконное хранение крупной партии синтетических наркотиков.
Ранее в Актау пресекли крупный канал хранения и распространения наркотиков.
