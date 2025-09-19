18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.09.2025, 09:47

Жителя Жетыбая задержали с наркотиками

Происшествия

В Мангистауской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора-2025». Сотрудники подразделения местной полиции и криминальной полиции Каракиянского района обнаружили у жителя села Жетыбай марихуану, передает Lada.kz.

Фото: скриншот из видео
Фото: скриншот из видео

Запрещенное наркотическое средство нашли в карманах куртки сельчанина. Марихуану изъяли.

По факту произошедшего начато уголовное расследование по части 2 статьи 296 УК РК (незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта).

Если суд признает фигуранта уголовного дела виновным, то санкцией указанной статьи ему грозит штраф в размере до 160 МРП (629 120 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест на срок до сорока суток.

Напомним, 18 сентября стало известно, что заместитель акима Мунайлинского района и замглавы села Атамекен задержаны с наркотиками. Позже в Сети появились кадры оперативной съемки с места происшествия.

 

2
5
0
Комментарии

2 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Ничего себе! Задержали преступника совершившего крайне общественно опасное деяние заслуживающего не побоюсь сказать освещения в мировых СМИ, ведь это сродни задержанию Эскобара! Теперь понятно почему закладки, меф, соль, телефоны на заборах и другие вещи с которыми пока не могут справиться, подождут, есть дела по важнее, ведь это все меркнет на фоне такого успеха правохранителей. Браво-о-о!
19.09.2025, 13:18
alixah
alixah
А где перчатки?Не не слышал.
19.09.2025, 06:00
