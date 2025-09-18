Появилось видео задержания двух мангистауских заместителей акима

Қазақ тіліне аудару

В Сети появилось видео, на котором зафиксирован момент задержания чиновников из Мангистауской области, передает Lada.kz .

На кадрах запечатлён обыск помещения: сотрудники управления по противодействию наркопреступности осматривают комнату и достают из-под кровати свёртки, похожие на денежные купюры.

Далее события разворачиваются уже на улице – один из правоохранителей во время проведения оперативной съемки демонстрирует пакет с неизвестным веществом.

В полиции пока не уточняют, по какой статье ведется расследование и в чем именно подозреваются госслужащие.

Напомним, сегодня, 18 сентября, стало известно, что сотрудниками департамента полиции Мангистауской области при содействии акимата региона задержаны трое жителей Мунайлинского района, подозреваемых в совершении наркоправонарушений. Среди них – заместитель районного акима и замглавы села Атамекен.