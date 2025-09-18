18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.09.2025, 11:03

В Мангистау двух замакимов подозревают в совершении наркопреступлений

Власть 0 3 227 Наталья Вронская

Сотрудниками департамента полиции Мангистауской области при содействии акимата региона задержаны трое жителей Мунайлинского района, подозреваемых в совершении наркоправонарушений. Среди них – заместитель районного акима и замглавы села Атамекен, передает Lada.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Как сообщили в пресс-службе главы региона, по факту произошедшего начато досудебное расследование. Заместитель акима района водворен в изолятор временного содержания, в отношении других фигурантов избирается мера пресечения. Изъятые вещества направлены на экспертизу, проводятся необходимые следственные действия.

Специальная операция проведена в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2025» управлением по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области.

Акимат Мангистауской области последовательно проводит политику нетерпимости к коррупции и противоправным действиям среди государственных служащих. В отношении лиц, уличённых в нарушении закона, будут приняты самые строгие меры в соответствии с действующим законодательством. Очистка рядов государственной службы от недобросовестных сотрудников является приоритетной задачей акимата, - заверили в пресс-службе.

Напомним, это не первый подобный инцидент среди представителей местной власти. В 2022 году аким Форт-Шевченко был арестован на 15 суток за вождение в состоянии алкогольного опьянения. 

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Да нет, не может быть, они скорее всего были уволены по собственному желанию ещё неделю назад.
18.09.2025, 09:05
