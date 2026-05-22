В Актау мужчину приговорили к году колонии за рекламу наркотиков на зданиях

В Актау осудили мужчину за пропаганду наркотиков через граффити и расклейку листовок с рекламой психотропных веществ, передает Lada.kz .

Как сообщили в Генеральной прокуратуре РК, гражданин размещал на фасадах зданий надписи и распространял листовки с указанием Telegram-каналов, через которые велась продажа психотропных веществ.

Правонарушителя задержали сотрудники полиции во время массового распространения очередной партии рекламных материалов.

Приговором Актауского городского суда от 23 апреля 2026 года гражданин «А» признан виновным по части 1 статьи 299-1 УК РК (Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы. В прокуратуре подчеркнули, что, несмотря на признание вины, мужчине было назначено реальное лишение свободы. При этом приговор пока не вступил в законную силу.

В надзорном органе напомнили, что нанесение подобных надписей и распространение рекламы наркотиков является уголовно наказуемым деянием, а не способом самовыражения или «легкого заработка».

Так называемые «граффити с адресами» – это не безобидные рисунки, а форма пропаганды наркотиков, за которую предусмотрена уголовная ответственность, - отметили в прокуратуре.

Жителей региона призвали не соглашаться на сомнительные способы заработка, связанные с распространением наркотической рекламы, а также сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы.