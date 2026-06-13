«Ребёнок стал инвалидом»: заявление жительницы Мангистау о халатности в детсаду

Жительница Бейнеуского района требует справедливого расследования и наказания для сотрудников государственного детского сада, где, как утверждает женщина, ее малолетний сын получил тяжелую травму глаза и остался инвалидом, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Жанар Комекбаева обратилась в редакцию и рассказала, что инцидент произошел 9 сентября 2025 года в 10:38. По словам матери, ее сын, пятилетний Кайсар, получил сильный удар металлическими качелями в область правого глаза.

Женщина утверждает, что вместо оказания первой медицинской помощи воспитатель применила к плачущему ребенку физическую силу. По информации матери, сначала персонал учреждения не придал инциденту значения, надеясь, что «пронесёт». С 10:38 до 13:47 мальчик оставался без присмотра и врачебной помощи, и только к 14:00 медик учреждения прибыл на рабочее место. Женщина утверждает, что воспитательница скрыла от нее факт инцидента, а о случившемся проинформировала уже сменившая ее коллега.

Мать ребёнка рассказала, что в результате удара зрение ребёнка в травмированном глазу упало до 4%, а здоровый глаз теперь видит лишь на 50%. Мать пострадавшего выражает категорическое несогласие с тем, что судебно-медицинская экспертиза квалифицировала данные повреждения как вред здоровью средней тяжести, и настаивает на признании вреда тяжким.

В начале апреля 2026 года уголовное дело было направлено на повторную экспертизу. Прокурор и старший следователь Бейнеуского района обещали, что результаты и последующее решение будут готовы к началу мая. Однако, по словам женщины, по состоянию на 12 июня 2026 года заключения экспертов всё ещё нет, из-за чего следственные действия затягиваются.

Жанар Комекбаева публично обратилась к руководству правоохранительных органов и Генеральной прокуратуре РК с требованием ускорить процесс и привлечь к законной ответственности воспитателя, заведующую детским садом, медицинского работника, а также следователя, ведущего дело.