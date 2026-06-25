Свой мини-НПЗ? В Мангистау пресекли незаконный вывоз топлива

В Мангистауской области выявлена деятельность нелегального мини-НПЗ. Подробности сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт Lada.kz .

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В ведомстве сообщили, что с начала года пресечено 712 попыток незаконного вывоза горюче-смазочных материалов за пределы страны. Начато 8 досудебных расследований по фактам незаконного оборота и контрабанды нефтепродуктов.

Так, в Мангистауской области выявлена деятельность нелегального мини-НПЗ, который с 2022 года переработал более 28,5 тыс тонн неучтённой нефти. Производимая продукция экспортировалась за рубеж под видом мазута.

В Туркестанской области пресечена деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей контрабандный экспорт бензина в Республику Узбекистан через специально оборудованный тоннель под государственной границей. По данному делу виновные лица осуждены к длительным срокам лишения свободы.

Сообщается, что окончено расследование в отношении преступной группы, занимавшейся контрабандным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику. Общий объём незаконно экспортированного топлива превысил 190 тыс. тонн на сумму 37 млрд тенге.