В Мангистау пресекли крупный канал поставки наркотиков

В Актау задержан мужчина с крупной партией марихуаны, скрытой в посылке, передает со ссылкой на Polisia.kz .

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Западно-Казахстанской области совместно с коллегами из департамента полиции Мангистауской области задержали мужчину, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотических средств.

Полицейские вышли на след 41-летнего мужчины и установили, что он организовал канал поставки наркотиков из Жамбылской области в западные регионы Казахстана. Для перевозки запрещенного груза использовались услуги грузоперевозок, а наркотики были замаскированы под обычную посылку. Подозреваемый был задержан с поличным в Актау в момент получения посылки, - говорится в сообщении Polisia.kz.

В ходе осмотра посылки сотрудники полиции обнаружили два мешка с веществом растительного происхождения.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является высушенной марихуаной. Общий вес изъятого наркотического средства превысил 33,5 килограмма.

По данным следствия, указанная партия наркотиков предназначалась для дальнейшего распространения в западных регионах страны.

Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование. В результате пресечения канала поставки наркотиков удалось предотвратить поступление в незаконный оборот крупной партии запрещенных веществ.