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23.06.2026, 14:19

От кумыса до тяжелых наркотиков: как в Мангистау выявляют нетрезвых водителей

Лада TV 0 1 705 Аяулым Бейсенова

Ежедневно через областной центр психического здоровья Мангистау проходят десятки людей, которых сотрудники полиции направляют на медицинское освидетельствование. В сутки сюда доставляют до 60 человек. Чаще всего причиной становятся признаки опьянения, странное поведение или опасная манера вождения. Сегодня центр оказывает такие услуги сразу в двух городах региона – Актау и Жанаозене. Однако поток пациентов не уменьшается: специалисты отмечают рост случаев употребления синтетических наркотиков, а проблема нетрезвых водителей по-прежнему остается актуальной. Как сегодня выявляют нетрезвых водителей – расскажем в видеоматериале Lada.kz.

Фото сгенерировано ИИ
Фото сгенерировано ИИ

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Процедура медицинского освидетельствования здесь отлажена до мелочей. Все начинается с проверки на алкотестере, после чего при необходимости проводится более детальное исследование биологических образцов. Затем врачи оценивают координацию движений с помощью пальценосовой пробы – одного из самых быстрых способов определить влияние алкоголя на организм. Именно спиртное в первую очередь нарушает работу вестибулярного аппарата и способность человека контролировать свои движения.

Опытному наркологу зачастую достаточно нескольких минут, чтобы заметить признаки наркотического опьянения. Неестественная реакция зрачков на свет, дрожь в руках, нарушение речи или чрезмерная эйфория – все это может указывать на употребление запрещенных веществ. При этом, если о наркотиках задержанные обычно предпочитают умалчивать, то водители, пойманные за рулем в нетрезвом состоянии, нередко пытаются найти оправдание. Самая распространенная версия – употребление кумыса, который якобы стал причиной положительного результата теста. Подробнее о том, как работает центр, смотрите в нашем видеорепортаже. 

 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Voditel
Voditel
Лажа полная, если у человека тремор рук много факторов, щитовидка, сахар, что никак не влияет на сосредоточенность при управлении авто! Получил дипломчик, верхушек нахватался и супер медик который из-за некомпетентности жизнь человеку сможет сломать!
23.06.2026, 14:16
iii
iii
Интересно, а если человек отказывается от мед. освидетельствования, его отпускают?)
23.06.2026, 11:15
Beloff
Beloff
Эх помню, как ещё в 2013 году у меня "сотрудники полиции" вырывали телефон и требовали неподъёмную сумму, за якобы "нетрезвое вождение". Ничего не дал. Пришлось и уволиться с работы и понервничать. Но не дал.
23.06.2026, 09:51
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