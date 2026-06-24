Крупную партию марихуаны нашли на рынке в Актау

Оперативники обнаружили и изъяли крупную партию марихуаны на складе одного из городских рынков, передает Lada.kz .

Фото: департамент полиции Мангистауской области

В рамках республиканских оперативно-профилактических мероприятий «Қарасора» и «Дәрмек» сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции и 5-го управления ДКНБ Мангистауской выявили преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

На территории одного из рынков Актау был задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере.

В ходе следственных действий в складском помещении, используемом подозреваемым, обнаружены и изъяты наркотические вещества растительного происхождения. Кроме того, по месту его проживания нашли дополнительные свертки с наркотиками, а также приспособления для их употребления.

В рамках дальнейших оперативных мероприятий установлен и задержан еще один гражданин, причастный к данному факту.

Как установила судебная экспертиза, изъятое вещество является марихуаной. Общий вес изъятых наркотиков составил около 20 килограммов, что относится к особо крупному размеру.

Правоохранителями начато досудебное расследование. Основной фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных каналов поставки наркотических средств.