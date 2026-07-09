Пожар на рынке «РусКаз» в Актау потушили за 16 минут

В Актау вечером 8 июля произошел пожар на территории торгового рынка «РусКаз». Возгорание возникло в бутике «1000 мелочей», где продавались канцелярские товары, передает Lada.kz со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистау.

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Сообщение о пожаре в бутике канцелярских товаров, расположенном на рынке «РусКаз» в 23 микрорайоне Актау поступило в 22:00. По данным ДЧС, огонь охватил площадь в 60 квадратных метров.

- Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание было полностью ликвидировано уже в 22:16. В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в департаменте по ЧС.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара. Кроме того, на месте продолжаются работы по разбору конструкций кровли бутика №1.

Для ликвидации пожара были задействованы 25 сотрудников ДЧС, восемь единиц спецтехники, а также бригада Центра медицины катастроф.