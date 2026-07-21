В Мангистау возбудили уголовное дело по факту насилия со стороны супруга

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Подробности Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

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Правоохранители сообщили, что по резонансному случаю возбуждено уголовное дело.

По какой именно статье УК РК ведется дело, в департаменте полиции не уточнили.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания, - сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что в интересах следствия иная информация пока не разглашается.

Напомним, ранее жительница Актау обратилась в правоохранительные органы, заявив о систематическом насилии со стороны супруга. Родственники пострадавшей девушки рассказали редакции, что на протяжении нескольких месяцев она подвергалась физическому и психологическому насилию, а также была практически полностью изолирована от общения с близкими.