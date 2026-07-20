Жительница Актау заявила о насилии и угрозах убийством со стороны супруга

Жительница Актау обратилась в правоохранительные органы, заявив о систематическом насилии со стороны супруга. Родственники пострадавшей девушки рассказали редакции Lada.kz , что на протяжении нескольких месяцев она подвергалась физическому и психологическому насилию, а также была практически полностью изолирована от общения с близкими.

Фото предоставлено родственниками пострадавшей

В социальных сетях опубликовано обращение жительницы Актау, заявившей о систематическом насилии со стороны супруга.

В распоряжении редакции Lada.kz оказались подробности истории 21-летней жительницы Актау, которая на протяжении почти года подвергалась систематическому насилию, жестоким избиениям и психологическому давлению со стороны своего супруга.

О пережитом кошмаре корреспонденту Lada.kz согласилась рассказать родная сестра пострадавшей девушки. По ее словам, близкие долгое время даже не подозревали, какому адскому испытанию подвергается девушка, так как мужчина полностью изолировал ее от внешнего мира и запугал до полусмерти.

По словам сестры пострадавшей, все началось в сентябре 2025 года, когда ее сестра познакомилась с молодым человеком, после чего между ними завязались отношения.

Мы верили, что у них все хорошо. Но, как выяснилось позже, уже в марте 2026 года случилось страшное. На одном из свиданий он применил к ней силу и совершил над ней насилие, лишив ее девственности. Чтобы скрыть следы, он сам замывал кровь на ковре. Сестра из-за сильнейшего стресса хотела прекратить с ним любое общение. Но он начал давить психологически, внушал ей, что теперь ее никто не возьмет замуж. Обещал, что, если она выйдет за него замуж, все будет хорошо. Манипуляциями и угрозами он заставил ее подать заявление в ЗАГС, — делится сестра пострадавшей.

Со слов сестры девушки, в мае 2026 года мужчина похитил девушку и провел обряд «неке» (религиозный брак), даже не поставив в известность ее родителей. С этого момента, по словам родственников, начался настоящий ад.

По словам сестры пострадавшей, вскоре после заключения брака мужчина начал избивать ее сестру. Она утверждает, что из-за постоянных скандалов и конфликтов пара за несколько месяцев сменила несколько съемных квартир в Актау.

Один раз соседи даже вызывали полицию из-за страшного шума, слышали, что над женщиной издеваются. Но он заставил мою сестренку написать в заявлении участковому, что у нее «все хорошо». Он угрожал, что отвезет ее к родителям, выбросит перед ними и опозорит. Она безумно боялась за маму с папой, поэтому терпела. Он избивал ее ногами, обвинял в несуществующих изменах. Довел до того, что она пыталась покончить с собой. Когда она истекала кровью от побоев, он не вызывал Скорую помощь, — рассказала родственница пострадавшей

Как рассказала сестра пострадавшей, позже мужчина отвез девушку на производственный объект в поселок Шетпе, где он работал. Там они жили в строительном вагончике-контейнере. Находясь вдали от города, мужчина окончательно потерял контроль.

В Шетпе он запирал ее в контейнере и бил до полусмерти. Ломал нос, отбивал внутренние органы. Однажды ночью он вывез ее в глухую степь. Достал отвертку и сказал: «Если мы разведемся, я убью и тебя, и себя. Даю тебе две минуты — беги, если сможешь». Она бежала, он догонял ее и жестоко бил железным прутом. Он ломал ей пальцы, когда она пыталась закрыть лицо. У нее голова была пробита в трех местах. Чтобы выжить, сестра соглашалась на любые его безумные обвинения. А он снимал ее окровавленную на видео и заставлял говорить на камеру, что она якобы употребляет наркотики и спала с другими мужчинами. Это видео ему было нужно, чтобы шантажировать ее и оправдать свое зверство, — рассказывает сестра.

Родственники отмечают, что на производственном объекте были и другие люди — рабочие, а также родственники самого мужчины. Однако, когда девушка вырывалась, бегала по территории и умоляла о помощи, все они просто молча наблюдали за происходящим, боясь вмешаться или не желая «выносить сор из избы».

Со слов родственников девушки, мужчина подвергал ее неоднократно извращенному сексуальному насилию, избивал и запирал истекающую кровью в контейнере без капли воды и лекарств.

Семья пострадавшей забила тревогу, когда девушка перестала выходить на связь.

Он отобрал у нее телефон и заставил написать мне, чтобы я не приезжала. Он попытался спрятать ее в городе, отправив ее со своим братом. Мы нашли сестру уже в городе и забрали ее, - отметила родственница.

В настоящее время пострадавшая девушка находится в безопасности с родными, ей оказывается медицинская и психологическая помощь. У нее зафиксированы множественные телесные повреждения.

Родственники пострадавшей и сама девушка обратилась с официальным заявлением в правоохранительные органы. Они требуют максимального оглашения дела и справедливого наказания для мучителя по всей строгости закона.

Сейчас расследуется уголовное дело по статье 107 УК РК. Но этот человек постоянно запугивал мою сестру. Говорил, что у него есть знакомые в прокуратуре и КНБ, а также брат-прокурор. Из-за этих угроз сестра боялась обращаться за помощью и долгое время молчала, — отметила сестра пострадавшей.

Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от департамента полиции Мангистауской области по данному факту.

Согласно статье 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», санкция предусматривает наказание в виде штрафа до 1 000 МРП (4 325 000 тенге), исправительных работ, общественных работ сроком до 600 часов либо лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, ранее Lada.kz сообщала о другом случае домашнего насилия в Актау. По данным родственников пострадавшей, на женщину напал супруг, с которым она намеревалась развестись. В семье воспитываются четверо детей. По словам близких, мужчина неоднократно угрожал расправой не только супруге, но и детям, а также ее родственникам.