В частном медкабинете Актау изъяли более 230 упаковок незарегистрированных лекарств

В одном из частных медицинских кабинетов во время внеплановой проверки обнаружили более 238 упаковок незарегистрированных в Казахстане лекарственных препаратов. Владельца учреждения оштрафовали, а суд постановил конфисковать и уничтожить изъятые медикаменты. Подробности редакции Lada.kz сообщили в департаменте Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Мангистауской области.

Фото предоставлено департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Мангистауской области

В ведомстве рассказали, то основанием для проверки стало обращение жителя Мангистауской области. В июле текущего года специалисты ведомства провели внеплановую проверку в частном медицинском кабинете, расположенном в доме №27 в 17 микрорайоне.

В ходе проверки инспекторы обнаружили и изъяли более 238 упаковок лекарственных препаратов (ампул и флаконов), не прошедших государственную регистрацию в Казахстане.

Также установлено, что, несмотря на наличие у данного учреждения лицензии на осуществление медицинской деятельности, в нем на постоянной основе проводились внутривенные инфузии (введение лекарственных препаратов через вену). Данный вид деятельности относится к стационарозамещающей медицинской помощи и требует соблюдения соответствующих разрешительных процедур и лицензионных требований, - сообщили в департаменте.

Также проверка показала, что в медицинском центре были оборудованы два процедурных кабинета на 11 мест, оснащенных кушетками и массажными креслами. В учреждении был организован так называемый «отдел инфузии», где пациентам регулярно проводили процедуры внутривенного капельного введения лекарственных препаратов.

За осуществление медицинской деятельности с нарушением лицензионных требований руководитель учреждения привлечен к ответственности по части 1 статьи 464 Кодекса РК об административных правонарушениях (Нарушение норм лицензирования или разрешительных процедур) с назначением штрафа в размере 45 МРП ( 194 625 теңге). Кроме того, постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям города Актау владелец медицинского центра также привлечен к ответственности по части 3 статьи 426 КоАП РК (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий). Суд назначил штраф в 605 тысяч теңге, а также постановил конфисковать и уничтожить все незарегистрированные лекарственные средства, - заявили в ведомстве.

В департаменте напомнили жителям, что перед получением медицинских услуг необходимо проверять наличие у медицинской организации соответствующей лицензии, а при использовании лекарственных препаратов обращать внимание на наличие государственной регистрации и обязательной маркировки на государственном языке с регистрационным номером «РК-ЛС».

В ведомстве подчеркнули, что медицинские процедуры и лечение должны проводиться только в организациях, имеющих соответствующее разрешение на осуществление медицинской деятельности.