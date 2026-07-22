Видео опасной поездки девушек в Мангистау обсуждают в соцсетях

На Telegram-канале Kozachkov Offside опубликовали видео, на котором девушки высунулись из окон автомобилей во время движения по дороге в Мангистауской области. В департаменте полиции сообщили Lada.kz о том, что информацию о результатах проверки и возможной ответственности участников предоставят позже.

Фото: кадр видео

На опубликованных кадрах видно, как девушки, высунувшись из окон движущихся автомобилей, едут по дороге, подвергая опасности себя и других участников дорожного движения.

Хочу выразить респект девушкам, гоняющим по дорогам Мангистауской области. Они сами выложили видео со своими правонарушениями, то есть продемонстрировали свою гражданскую позицию и нетерпимость к нарушению закона. Не останавливайтесь, - говорится в публикации Telegram-канала Kozachkov Offside.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что позже предоставят информацию о том, были ли установлены личности участников видео, привлечены ли водители к ответственности и по каким статьям.