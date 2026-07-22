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22.07.2026, 15:31

Без прав и с полицейской «мигалкой»: в Бейнеу выявили кортеж с многочисленными нарушениями ПДД

Происшествия 0 2 518 Лиана Рязанцева

В Бейнеу полицейские выявили кортеж, участники которого допустили сразу несколько нарушений Правил дорожного движения. Один из автомобилей был оборудован незаконно установленным проблесковым маячком, другой управлялся водителем без права управления транспортным средством. Кроме того, пассажиры трех машин во время движения высовывались из окон. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности, передает Lada.kz.

Фото: кадры видео
Фото: кадры видео

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На кадрах видно, как по сельской дороге движется колонна из нескольких автомобилей. На одном из них установлен проблесковый маячок. Кроме того, пассажиры трех машин во время движения высовываются из окон, подвергая опасности свои жизни.

По результатам проверки в отношении водителя составлен протокол по части 1 статьи 603 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за незаконную установку и использование специальных световых сигналов. Кроме того, в ходе разбирательств были выявлены и другие нарушения. В отношении участников инцидента приняты меры административного воздействия по части 1 статьи 612 и части 1 статьи 615 КоАП РК, - сообщили в полиции.

Правоохранители напомнили, что использование специальных световых сигналов без соответствующего разрешения является нарушением законодательства, и призвали всех водителей соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными на дорогах и о ответственно относиться к безопасности своей и окружающих.

Для справки:

  • Статья 612 КоАП РК (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления) предусматривает предупреждение либо штраф в размере 5 МРП (21 625 теңге).
  • Статья 615 КоАП РК (Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения) предусматривает штраф в размере 2 МРП (8 650 теңге).
  • Статья 603 КоАП РК (Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб) предусматривает штраф для физических лиц в размере 15 МРП (64 875 теңге) с конфискацией незаконно установленных специальных световых и звуковых устройств.
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