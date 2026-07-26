Густой дым в районе набережной встревожил жителей Актау

Очевидцы сегодня, 26 июля, запечатлели клубы густого дыма на набережной территории в районе яхт-клуба. В ДЧС Мангистауской области прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz .

Фото: скриншот из видео

В ведомстве сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 14:40 часов. По прибытии выяснилось, что горит сухая трава за рестораном «Карвон», расположенном в 4А микрорайоне.

На место происшествия оперативно выехал пожарный расчет №13 в составе четырех человек. Возгорание было ликвидировано.

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, также сегодня в одном из микрорайонов города сгорел автомобиль.

Нужно также отметить, что синоптики обещали жаркие выходные для жителей Актау.