На одной из баз отдыха в Актау произошёл пожар

В Актау сегодня, 19 июля, произошел пожар на территории гостиничного комплекса «Shahristan», передаёт Lada.kz со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистау.

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Сообщение о пожаре на территории гостиничного комплекса «Shahristan», расположенном в районе базы отдыха «Золотое Солнышко», поступило сегодня, 19 июля, в 13:20 часов.

По данным ДЧС, произошло возгорание кровли ресторана на предварительной площади около 80 квадратных метров.

Спасатели отметили, что пострадавших нет.

В департаменте полиции, сообщили, что оперативно отреагировали на пожар и обеспечили безопасность граждан.