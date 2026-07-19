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19.07.2026, 14:34

На одной из баз отдыха в Актау произошёл пожар

Происшествия 0 3 302 Лиана Рязанцева

В Актау сегодня, 19 июля, произошел пожар на территории гостиничного комплекса «Shahristan», передаёт Lada.kz со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистау.

 

Фото редакции Lada.kz
Фото редакции Lada.kz

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Сообщение о пожаре на территории гостиничного комплекса «Shahristan», расположенном в районе базы отдыха «Золотое Солнышко», поступило сегодня, 19 июля, в 13:20 часов.

По данным ДЧС, произошло возгорание кровли ресторана на предварительной площади около 80 квадратных метров.

Спасатели отметили, что пострадавших нет.

В департаменте полиции, сообщили, что оперативно отреагировали на пожар и обеспечили безопасность граждан.

В результате поступившего сообщения о возгорании на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. До прибытия экстренных служб полицейские оцепили опасную территорию, организовали беспрепятственный проезд для пожарных расчетов, обеспечили общественный порядок и приняли необходимые меры для безопасности граждан. Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников полиции удалось не допустить скопления людей в опасной зоне и создать условия для беспрепятственной работы спасательных служб,- заявили в полиции.

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